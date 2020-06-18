داعية إسلامي: الشذوذ الجنسي من الكبائر وفاعله ملعون (فيديو)

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أنه لا يجب أن نحكم على الأشخاص بدخول اللجنة أو النار لأننا لا نضمن أنهم تابوا إلى الله أم لا.





وأوضح "عبد المعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشذوذ الجنسي من الكبائر وفاعله "ملعون"، مشيرًا إلى أن الحكم في الشريعة الإسلامية يكون على الأفعال لا الأشخاص، إلا إذا كان الله حدد شخصًا معينًا على غرار ما حدث مع قارون وفرعون وإبليس.





وتابع "ليس معنى الكلام عن غير معين إباحة ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله، النبي مثلًا قال إن امرأة بغي (ماشية مشي بطال) دخلت الجنة في كلب سقته، وبالطبع فإن هذا الحديث لا يعني أن البغاء حلال"، مستكملًا: "أما بالنسبة للشذوذ فإنه حرام وفاعله قد يتوب ويغفر الله له".







