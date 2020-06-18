ديفيد لويز يحسم مصيره مع آرسنال





علق البرازيلي دافيد لويز نجم دفاع آرسنال على الهزيمة مضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي وحمل نفسه مسئولية الخسارة.





وكان النجم البرازيلي قد تسبب بالهدف الأول بخطأ فادح ثم إرتكب خطأ آخر تسبب فيه في ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني ليتلقى البطاقة الحمراء على إثر ذلك.





وعن طرده في اللقاء، قال لويز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:"هذا لم يكن خطأ الفريق، المدرب ميكيل أرتيتا كان مذهلاً، جميع اللاعبين رائعون لكنه خطئي أنا فقط".





وعن مستقبله، اختتم لويز تصريحاته قائلاً:"أنا سعيد هنا مع آرسنال، أريد البقاء والمدرب يعلم ذلك ويريد ذلك أيضاً".



