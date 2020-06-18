وزير الرياضة يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:00 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
نجوى مصطفى
في ضوء استمرار تواصل وزارة الشباب والرياضة متابعتها اللحظية مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية المعنية بعودة النشاط الرياضى أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة وعضوية العديد من قيادات الوزارة وجميع المختصين والمعنيين لمتابعة كافة الخطوات المتعلقة بتنفيذ والرصد والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى والمتضمنة بالدليل الاسترشادى الذى أعدته الوزارة وقامت بإرساله تفصيلياً إلى جميع المؤسسات والهيئات الرياضية إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقامت اللجنة بعقد أولى جلساتها وقامت بالتنسيق والتواصل لضمان وصول الدليل إلى جميع الجهات المعنية ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات يومية خلال الأشهر المقبلة للرد على كافة الاستفسارات وتحقيق التواصل بين مختلف الهيئات واللجنة الطبية إضافة إلى متابعة تنفيذ ورصد ما تضمنه الدليل من ضوابط وإجراءات واجبة التطبيق وفقاً للأكواد الخمسة الخاصة بعودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب بالاتحادات الرياضية والفرق القومية والإعداد الاولمبى والأندية الصحية وصالات اللياقة البدينة والاتحاد المصرى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات لتقوم بدورها بمتابعة تنفيذ الضوابط المتضمنة بالدليل في كافة الهيئات الرياضية والشبابية الواقعة في نطاقها.



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