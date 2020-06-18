رسميا.. الكشف عن موعد استئناف بطولة الدوري السعودي

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:30 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم أن دوري الأمير محمد بن سلمان سيتم استئنافه يوم 4 أغسطس القادم.

 

كما حددت الرابطة موعد انطلاق الموسم المقبل (2020 / 2021 )حيث أكدت انطلاقه يوم 16 أكتوبر المقبل.

 

أما بالنسبة لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين ستستأنف منافسات موسم 2019 / 2020 يوم 4 أغسطس  المقبل، فيما ستختتم يوم 20 سبتمبر المقبل.

 

فيما ينطلق الموسم الجديد (2020 / 2021) من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين  يوم 20 أكتوبر المقبل.

 

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات بالرابطة جدولة ومواعيد الجولات المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020مطلع الأسبوع المقبل

 

وذكرت الرابطة في بيانها أنها "رفعت الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما توليه من اهتمام بالغ بصحة وسلامة المواطن والمقيم، من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المعنية بمتابعة انتشار ومواجهة فايروس كورونا المستجد ودعمها لجميع المجالات والأنشطة، حرصاً على تقليص الآثار المترتبة على هذه الجائحة".

 

وأضاف البيان :"ثمنت الرابطة جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ومتابعته المستمرة ووضعه سلامة كافة الرياضيين كأولوية قصوى، من خلال الدليل الإرشادي الذي أعلنته الوزارة أخيرا والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا".

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