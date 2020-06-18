إلغاء دورة طوكيو للتنس "فئة الرجال"

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:14 م
كرة المضرب
كرة المضرب

قال منظمو بطولة طوكيو الدولية للتنس اليوم ، إنه تم إلغاء المسابقة هذا العام الخاصة بفئة الرجال خوفا من انتشار فيروس كورونا من جديد.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين الخامس والـ11 من أكتوبر المقبل، لكن المنظمين أعلنوا في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه "بالنظر إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات كورونا في اليابان والخارج، توصلنا إلى استنتاج مؤلم هو أنه علينا الإلغاء".

أعلن منظمو دورة طوكيو اليابانية لكرة المضرب اليوم الخميس، إلغاء نسخة فئة الرجال هذا العام بسبب المخاوف من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين الخامس والـ11 من أكتوبر المقبل، لكن المنظمين أعلنوا في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه "بالنظر إلى المخاوف من موجة ثانية من إصابات كورونا في اليابان والخارج، توصلنا إلى استنتاج مؤلم هو أنه علينا الإلغاء".

ولم تعلن رابطة اللاعبات المحترفات بعد عما إذا كانت دورة طوكيو للسيدات المقررة بين الثاني والسابع من نوفمبر المقبل، ستلقى المصير نفسه وتلغى.

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كرة المضرب بطولة طوكيو الدولية للتنس الموجة الثانية من كورونا

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