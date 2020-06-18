يويفا يزف بشرى سارة للأندية الأوروبية

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
 
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تمديد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة حتي الخامس من أكتوب المقبل، وذلك بسبب توقف النشاط الكروي لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه يويفا طلبا إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا الصدد، بعد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري.

هناك مهلة أمام الأندية حتى السادس من اكتوبر لتسجيل قوائمها لموسم 2020 /2021 من دوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي.

وينطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 اكتوبر على أن ينطلق دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في وقت سابق عن مجموعة من التوصيات والإرشادات المتعلقة بالانتقالات والعقود.

وفي ألمانيا، تم الإعلان عن موعد سوق الانتقالات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 اغسطس، علما بأن موعد الموسم الجديد من البوندسليجا لم يتم الاستقرار عليه بعد ، رغم أن الموسم الحالي ينتهي 27 يونيو الجاري.

كما أكد اليويفا أنه سيسمح بقدر معين من المرونة فيما يتعلق بتنفيذ لوائح اللعب المالي النظيف، وتقييم ما يسمى بـ"شرط التعادل" حجر الزاوية بالنسبة لقواعد اللعب المالي النظيف، سيتم تأجيله للعام المالي 2020 ولمدة موسم.

وسيتم احتساب العامين الماليين 2020 و2021 سويا ، علما بأن شرط التعادل يتطلب أن تثبت الأندية أنها لم تنفق قدر أكبر من المال مقارنة بما تتحصل عليه.

وأشار البيان "هذه االإجراءات العاجلة تم تصميمها لتحييد االأثار السلبية للجائحة، فهي تعطي الأندية الفرصة لتعديل شرط التعادل في حالة خسارة الإيرادات وبشكل متزامن تحمي النظام من أي انتهاك محتمل".

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يويفا سوق الانتقالات الاتحاد الاوروبي

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