لفتة طيبة من نجم مانشستر يونايتد.. وسولسكاير: سيقود إنجلترا في المستقبل

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:29 م
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
وكالات
أشاد مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي جونار أولي سولسكاير بمهاجم الشياطين الحمر ، ماركوس راشفورد بعد واقعة مؤثرة من جانب النجم الإنجليزي تجاه أطفال إنجلترا.

وتصدر راشفورد عناوين الصحف عندما دفعت حملته، التي تضمن للعائلات الفقيرة في إنجلترا الحصول على قسائم طعام مجانية ممتدة خلال العطلة الصيفية للمدارس، الحكومة للتراجع عن سياستها.

وجمع راشفورد - 25 عاما - أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) للأعمال الخيرية خلال فترة الغلق بسبب وباء فيروس كورونا وقال سولشاير إنه ملهم للجميع.

وقال سولسكاير للصحفيين :"الأمر لا يتعلق فقط بجعله رئيس الوزراء يغير فكره، ولكن ما فعله أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف :"ماركوس انسان على مستوى عالى، وجلب خبراته كطفل لحديثه وغير من حياة الكثير من الاطفال، مثلما قلت".

وقال سولسكاير إن راشفورد أظهر بالفعل جودته كلاعب كرة قدم ويمكنه أن يحقق أي شيء في الرياضة.

وأضاف :"بكل وضوح هو من لاعبي كرة القدم الكبار ولكنه أيضا انسان رائع، قائد مستقبلي، ربما لإنجلترا، مانشستر يونايتد، من يعلم؟"

وذكر :"بالفعل بات قائدا لمانشستر يونايتد. نحن فخورون به ويجب على عائلته أن تفخر به وبما حققه".

وأكد "غير حياة العديد من الأطفال هذا الصيف، وهو أمر أكثر أهمية من أي مباراة لكرة القدم قد يلعبها. أتمنى أن يواصل السير في الأمرين مثلما يفعل الآن".

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