القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا بالبحر الأحمر

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:28 م
أرشيفية
أرشيفية
نشرت الصفحة الرسمية، للمتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى، أن إحدي وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة السويس والفرقاطة الإسبانية SANTA MARIA نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

اشتمل التدريب علي تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها تمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار والتي ظهر من خلالها مدي قدرة الوحدات البحرية المشاركة علي إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية علي التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب علي إستعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها.

وقد أظهر التدريب مدي الإحترافية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال لرجال القوات البحرية لتنفيذ كافة الأنشطة التدريبة بكل دقة وإقتدار وكذلك الأهمية العسكرية والإستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية ضمن نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذة المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدارات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.

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وقال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إن تطوير القوات المسلحة وشراء الغواصات والرافال والميسترال جعل القوات المسلحة المصرية تحتل المرتبة التاسعة العالمية.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن تسليح مصر كان مصدره أمريكا، وكان لا بد من تنويع مصادر السلاح والذي كان بمثابة حلم للقوات المسلحة المصرية وهو ما حققه الرئيس السيسي حتى لا تكون دولة واحدة متحكمة في قطع غيار السلاح للجيش المصري.

وأردف أنه تم إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي محمد نجيب وكذلك قاعدة برنيس كما تم إنشاء 2 أسطول بحري.

وأشار إلى أن القوات البحرية المصرية أصبحت الأولى في المنطقة والسادسة عالميا وذلك لحماية استثمارات مصر في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، أنه تم إنشاء قيادة لمكافحة الإرهاب في سيناء ما أسهم في تقليل العمليات الإرهابية هناك.

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