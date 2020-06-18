هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الخميس

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 23.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5020.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسراً 33.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5443.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.05 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 6768 صفقة.









وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.





وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببرصة الكويت بارتفاع نسبته 9.63%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.05%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.98% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.11%.