هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الخميس

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:51 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 23.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5020.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسراً 33.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5443.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.12 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.05 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 6768 صفقة.


 وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.
 

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببرصة الكويت بارتفاع نسبته 9.63%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.05%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.98% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.11%.

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