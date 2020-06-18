تسجيل 87 وفاة 2596 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 87 حالة وفاة و2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقد سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.


  وأصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع اجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصا، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 8837".

 

وأشار البيان، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلا عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

 

وأضاف البيان أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.

 

وقد أعلنت الصحة الإيرانية، أمس السبت، عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس 71 حالة وفاة.


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