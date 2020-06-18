تسجيل 87 وفاة 2596 إصابة جديدة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، 87 حالة وفاة و2596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.



