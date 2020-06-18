تسليم 1040 حقيبة أدوات حماية شخصية للأطقم الطبية بالفيوم (صور)

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، عن استقبال ألف و40 حقيبة أدوات حماية شخصية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، للأطقم الطبية بالمحافظة لدعمهم معنويًا ونفسيًا، ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، المحافظ، بتسليم تلك الحقائب إلى الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، مثمنًا دورهم الحيوي الهام في تلك المرحلة، ومقدمًا الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري لجهودهم ودعمهم الفرق الطبية في محافظة الفيوم.





ويأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر المصري.





وأكد المحافظ، على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، كنوع من الدعم والمساندة لجهود الدولة، وخاصة بالقطاع الصحي لما تمر به البلاد في تلك المرحلة الحرجة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وجاء ذلك تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات الفحص، وأماكن العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجان الفرعية المشكلة للمتابعة اليومية لتفقد مستشفيات الفحص ومواقع العزل بشتى أنحاء المحافظة، قامت بعددٍ من الجولات تضمنت مرور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، على مستشفى أبشواي المركزي للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وأليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستعراض الموقف تجاه عدد الحالات التى تماثلت للشفاء، موجهًا بحسن معاملة المرضى وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لهم.





وكما شملت جولة السكرتير العام، المرور على مركز التدريب المدني بشكشوك المخصص لعزل مصابي كورونا المستجد من الحالات البسيطة، للتأكد من التزام الفريق الطبي وتوافر المستلزمات العلاجية للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، فضلًا عن القيام بجولة ميدانية بشوارع مدينة أبشواي، لتفقد أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة.



