تسليم 1040 حقيبة أدوات حماية شخصية للأطقم الطبية بالفيوم (صور)

تسليم 1040 حقيبة أدوات حماية شخصية للأطقم الطبية بالفيوم (صور)
الخميس 18/يونيو/2020 - 02:30 م
أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، عن استقبال ألف و40 حقيبة أدوات حماية شخصية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، للأطقم الطبية بالمحافظة لدعمهم معنويًا ونفسيًا، ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، المحافظ، بتسليم تلك الحقائب إلى الأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي، مثمنًا دورهم الحيوي الهام في تلك المرحلة، ومقدمًا الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري لجهودهم ودعمهم الفرق الطبية في محافظة الفيوم.
ويأتي ذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر المصري.
وأكد المحافظ، على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية من جانب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، كنوع من الدعم والمساندة لجهود الدولة، وخاصة بالقطاع الصحي لما تمر به البلاد في تلك المرحلة الحرجة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وجاء ذلك تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات الفحص، وأماكن العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجان الفرعية المشكلة للمتابعة اليومية لتفقد مستشفيات الفحص ومواقع العزل بشتى أنحاء المحافظة، قامت بعددٍ من الجولات تضمنت مرور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، على مستشفى أبشواي المركزي للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وأليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستعراض الموقف تجاه عدد الحالات التى تماثلت للشفاء، موجهًا بحسن معاملة المرضى وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لهم.
وكما شملت جولة السكرتير العام، المرور على مركز التدريب المدني بشكشوك المخصص لعزل مصابي كورونا المستجد من الحالات البسيطة، للتأكد من التزام الفريق الطبي وتوافر المستلزمات العلاجية للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، فضلًا عن القيام بجولة ميدانية بشوارع مدينة أبشواي، لتفقد أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع أولًا بأول خلال نوبتجيات العمل، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة.
وفي سياق متصل قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، بجولة تفقدية بمستشفى طامية المركزي، رافقه خلالها الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وتوافر أدوات الحماية الشخصية لهم، وانتظام العمل، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفيات بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية، ووجه السكرتير المساعد رئيس مجلس المدينة والعاملين بالمستشفى بضرورة توفير احتياطى من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية وأعمال التعقيم، من كمامات ومطهرات ومستلزمات نظافة.
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