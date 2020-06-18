عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:25 م
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
خالط أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عدد من الوزراء، خلال لقاءات ومؤتمرات صحفية جمعتهم، خلال اليومين الماضيين، وذلك قبل أن يعلن نقله للعزل المنزلي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، في لقاء،لبحث سُبل التعاون بين الوزارتين، في كيفية نشر الوعي البيئي، والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وظهر الوزيران في اللقاء يرتديان الكمامة، ويحافظان على مسافة التباعد الاجتماعي.

وعقد أسامة هيكل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، يوم 15 يونيو، في حضور لعدد من الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية، وظهر الوزيران والصحفيون في المؤتمر، يرتدون الكمامة، ويحافظاون على مسافة التباعد الاجتماعي.

كما خالط أسامة هيكل، الكابتن محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يوم 14 يونيو، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، بحضور عدد من الصحفيين والمراسلين، وظهر الوزراء بدون كمامة، وبدون الحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن التزامه العزل المنزلي لعدة أيام؛ وذلك بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك لحين الاطمئنان لعدم إصابته.


وقال أسامة هيكل على صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه، نظرًا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للاعلام عزل وزير الإعلام الفجر إصابة وزير الإعلام بكورونا

أخبار تهمك

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 20 ساعة

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

ميسي يشعل أزمة في برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ 42 دقيقة

50 ألف جنيه دعم لأول 100 ألف مشتري للسيارة الكهربائية المصرية

منذ ساعة الا ربع

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام يرد على انتقادات مؤتمر 'الصحة' اليوم: فوجئنا بالزحام

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

وزير الإعلام: 88% من إصابات كورونا لا تتطلب التوجه للمستشفى

وزير الإعلام: الدولة قامت بتطبيق حظر التجول الكامل مرتين دون أن تصرح بذلك (فيديو)

لا تصلح لمصابي كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الكمامة القماش (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

01:42 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

02:13 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟