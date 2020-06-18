عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

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خالط أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عدد من الوزراء، خلال لقاءات ومؤتمرات صحفية جمعتهم، خلال اليومين الماضيين، وذلك قبل أن يعلن نقله للعزل المنزلي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد.



وكان قد التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، في لقاء،لبحث سُبل التعاون بين الوزارتين، في كيفية نشر الوعي البيئي، والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وظهر الوزيران في اللقاء يرتديان الكمامة، ويحافظان على مسافة التباعد الاجتماعي.



وعقد أسامة هيكل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، يوم 15 يونيو، في حضور لعدد من الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية، وظهر الوزيران والصحفيون في المؤتمر، يرتدون الكمامة، ويحافظاون على مسافة التباعد الاجتماعي.



كما خالط أسامة هيكل، الكابتن محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يوم 14 يونيو، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، بحضور عدد من الصحفيين والمراسلين، وظهر الوزراء بدون كمامة، وبدون الحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم.



وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن التزامه العزل المنزلي لعدة أيام؛ وذلك بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك لحين الاطمئنان لعدم إصابته.





وقال أسامة هيكل على صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه، نظرًا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام".

