منها 3 اختراعات مصرية.. ربورتات تتحدى كورونا

في ظل تداعيات فيروس كورونا، لجأ العالم إلى استخدام التكنلوجيا الحديثة في صناعة وتصميم "روبوتات" آلية، ضد فيروس كورونا المستجد، لخدمة المصابين وتقليل فرص العدوى بما لديها من مميزات.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز روبوتات المستخدمة ضد فيروس كورونا حول العالم:





3 اختراعات مصرية:

ابتكر المهندس المصري محمود الكومي، أنسان آلي يمكنه أخذ مسحات ممن يشتبه بأنهم مرضى كوفيد-19، مما يؤدي الي تقليل من فرص انتقال العدوي، وقد تم تجربة الروبوت وكفاءته في مستشفيات العزل الصحي لتصل إلى 90%، كما صنف ضمن 20 روبوت على مستوى العالم.





وجاء ذلك تصميم في محاولة منه لمساعدة أفراد الأطقم الطبية خلال الجائحة، حيث يستطيع الروبوت قياس درجات الحرارة وأخذ مسحات من الفم والتعرف على الوجوه، التي لا تغطيها كمامات وتقديم النصح للناس بخصوص الرعاية الصحية المناسبة.





كما ابتكر الطالب محمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة روبوت لتقديم عدة خدمات لمصابي فيروس كوفيد19، وذلك لعدم الاختلاط بين المصاب كورونا والطاقم الطبي الذي يشرف على حالته.





وفي صيدليات مصر يعد هذا أول روبوت يصمم لصيدلية، حيث استخدمت صيدلية مصرية روبوت آلي يهدف توفير الوقت ومنع الزحام بجانب توصيل الدواء الي العميل وتقليل الاختلاط بدكتور الصيدلية، للحد من انتشار فيروس كورونا.





الصين:

تمكن العاملين في المستشفيات الصينية إلى توفير الروبوتات لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا، وحسب ما نشرت صفحة وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، حيث تتجول الروبوتات بين غرف المرضى لتقديم الطعام لهم، دون أي اتصال مباشر مع الممرضين.





كما نشرت الصين أكثر من 30 من روبوتات التطهير التي صممتها وأنتجتها مؤسسة في شنجهاي، حيث يقوم الروبوت بضخ بيروكسيد الهيدروجين لتطهير الأماكن، ويمكنه إجراء أشكال متعددة من التطهير في البيئات التي يتعايش فيها البشر والآلات.





إسبانيا:

يقدم الروبوت الآلي المشروبات للزبائن في اسبانيا، ويطلق عليه" اي إشبيلية"، ويتخذ كأجراء وقائي للحد من تفشي فيرس كورونا مانعا من اختلاط أو احتكاك بين الزبون والعميل في المقاهي.





إيطاليا:

لجأت إيطاليا الي الممرضة الروبوت، وتعرف باسم تومى، اذا تقوم بمساعدة أطباء وممرضات فى رعاية مرضى الفيروس التاجي في مستشفى سيركولو، فى فاريزى، وهى مدينة الأكثر تضارا في إيطاليا..





سويسرا:

أعلن المسئولون في مطار زوريخ، وهي من أشهر المدن في سويسرا، عن توفير ماكينات "الروبوتات" الآلية، لتساعد بأعمال النظافة ولبيع الكمامات للمسافرين، وفق لما ذكرته وكالة "رويترز".





الدنمارك:

يعتبر هذا أول روبوت على مستوي العالم يستخدم في اجراء مسحات للحلق لتأكد من إصابة فيروس كورونا، اذ ابتكر باحثون في جامعة جنوب الدنمارك هذا التصميم عن طريق استخدام ذراع مطبوع ثلاثي الأبعاد بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".





رواندا:

صممت رواندا "روبوتات" آلية تستخدم لقياس درجة حرارة الأشخاص ومتابعة مرضى كوفيد 19، وتقدم هذه الروبوتات الآلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كتبرع لمساعدة الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





الهند: