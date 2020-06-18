ننشر موعد عيد الأضحى 2020 فلكيا في مصر

ننشر موعد عيد الأضحى 2020، فلكيا، حيث ينتظر الناس حلول عيد الأضحى المبارك، على الرغم من انتشار أزمة فيروس كورونا في العديد من الدول إلا أن العيد يدخل البهجة والسعادة في نفوس جميع المسلمين حول العالم.









موعد عيد الأضحى 2020





يعتبر عيد الأضحى هو أحد المناسبات الدنية المهمة التي يحتفل بها المسلمين بجميع العالم، أسوة بنبي الله إبراهيم علية السلام، عندما قدر الله تعالى ابن إبراهيم بهذا الكبش العظيم، ومن وقتها أصبح هذا اليوم الموافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري هو موعد احتفال المسلمون بعيد الأضحى المبارك.





وينتظر المسلمين لمعرفة موعد عيد الأضحى 2020، للتضحية بالماعز أو بالغنم أو بالجمال أو بالأبقار، وهذا كي يقوموا بإحياء ذكرى التضحية التي قام بها نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولكن الاحتفال هذا العام سيكون مختلفا تماما عن أي عام مضى، نظرا لأن فيروس كورونا تسبب في تغير كل شيء كنا نقوم به في السابق.





موعد عيد الأضحى المبارك 1441/2020





من المقرر، أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2020 بكافة القطاعات بالدولة يوم الخميس الموافق 30/7/2020، وتستمر الإجازة حتى 3/8/2020.