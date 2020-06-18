سقوط قتلى وجرحى بانفجار لغم أرضي في الصومال

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:45 م
انفجار
انفجار
وكالات

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين، جراء انفجار لغم أرضي في منطقة هودان بالعاصمة مقديشو.

 

ووقع الانفجار، بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة هودان، مرجحا أن يكون ناجما عن لغم أرضي، حسبما قال موقع "Somaliguardian".

 

قُتل ستة أشخاص على الأقل، اليوم الاحد، عندما اصطدمت حافلة صغيرة بقنبلة على جانب طريق بالقرب من العاصمة الصومالية، مقديشو، حسبما أعلنت الشرطة وشهود عيان.

 

وقال ضابط الشرطة فرح حسن، لوكالة "رويترز": "نعلم حتى الآن أن الانفجار أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين ... قد يرتفع عدد القتلى."

 

كانت السيارة تقل ركابًا، معظمهم من نفس العائلة الممتدة، من المدينة إلى جنازة في بلدة مجاورة ، عندما اصطدمت بالمتفجرات في قرية حواء عبدي، 19 كيلومترًا شمال غرب مقديشو.

 

يتم استخدام الطريق بشكل متكرر من قبل المركبات الحكومية والأمنية.

والصومال غارق في الصراع منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب العشائر بالدكتاتور سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

 

منذ عام 2008، تقاتل حركة الشباب الإسلامية المقاتلة للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية وإقامة حكمها الخاص على أساس تفسيرها الصارم لقانون الشريعة الإسلامية.

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قتلى وجرحى انفجار لغم الصومال

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