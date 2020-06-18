الزراعة: وصول أول شحنة برتقال مصري إلى الموانئ النيوزيلندية

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أنه استقبل خطابا من السلطات في نيوزيلندا يفيد بوصول أول شحنة برتقال مصري إلى الموانئ النيوزيلندية وتم السماح بدخولها إلى الأسواق بعد التأكد من مطابقتها لكافة معايير الجودة واشتراطات الصحة النباتية التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الجانب النيوزيلندي.





وأوضح العطار، فى بيان صحفى أن الجانب النيوزيلندي طالب بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال فتح أسواقهم أمام باقي أصناف الموالح المصرية أسوة بالبرتقال.





وأكد بأن الهيئة المسئولة عن السماح بنفاذ المنتجات الزراعية إلى نيوزيلندا من أصعب الجهات الدولية في وضع اشتراطات الاستيراد التي تخص المنتج الزراعي والتي استطاع الحجر الزراعي المصري وفريق العمل المختص التوافق مع هذه الشروط مما يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم الأسواق العالمية حاليا وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم.





ويذكر انه قد تم الإعلان في بداية العام الحالي عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق النيوزيلندي أمام البرتقال المصري بعد مفاوضات فنيه طويلة وزيارة لوفد من الحجر الزراعي النيوزيلندي إلي مصر.





وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات.





وجاء ذلك للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.





وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بحمله مكبرة في 4 محافظات وهي (الدقهلية، بنى سويف، الشرقية، الجيزة).





وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 91 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 11 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.





وأصدرت الحملة 3 قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 10 منشأة بيطرية بمحافظات: الدقهلية – بنى سويف – الشرقية، تم عمل 5 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الأدوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية، تم إغلاق مخزن لشركة إضافات أعلاف يقوم بالغش التجاري ويحوز أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة بواسطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.



