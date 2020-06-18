التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت 200% منذ 2014 حتى الآن

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن قيمة المعاشات منذ 2014 وحتى الآن تضاعفت بصورة كبيرة، تكاد تكون وصلت إلى 200%.

وأشار "سعودي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المعاشات في بداية 2014 كانت قيمتها 86 مليار جنيه سنويا، بنما تصل التكلفة السنوية للمعاشات في العام المالي "2020-2021" إلى نحو 240 مليار جنيه سنويا.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن خاصية الاستعلام الإليكترونى عن المعاشات والعلاوات الخمسة ستكون متاحة اعتبار من يوم 24 يونيه الجارى بالرقم القومى والرقم التأمينى من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة.

ولفتت القباج، إلى أن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ستكون بنسبة 80% من قيمة العلاوة عن الأجر الأساسي.

وأهابت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ بالمواطنين الاستعلام عن أى استفسارات قبل الذهاب الى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الاليكترونى تسهيلا عليهم وكذلك تشجيع المواطنين على الدفع بالمحمول.

وأوضحت أننا سنشهد طفرة كبيرة خاصة مع استخدام خاصية "ميزة" بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الفترة الحالية شديدة الحساسية وتمر بها مصر بوباء فيروس كوفيد 19، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لرؤية جديدة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تقوم على فكرة أن يكون لدينا نظام بيانات اجتماعي عادل وشامل ورقمي، مؤكدة أنه نسعى ونطمح في تلبية احتياجات المواطن المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاشات بوابة الفجر الفجر الحكومة التأمين الاجتماعي أخبار مصر

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يومين

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

القباج: زيادة المعاشات الدورية إلى 14% بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

تفاصيل جديدة عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات (فيديو)

القباج: السيسي حسم خلاف العلاوات الخمسة لصالح أصحاب المعاشات

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات: الخير جاي كتير (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

10:39 ص

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

10:54 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟