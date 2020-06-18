التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت 200% منذ 2014 حتى الآن

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن قيمة المعاشات منذ 2014 وحتى الآن تضاعفت بصورة كبيرة، تكاد تكون وصلت إلى 200%.





وأشار "سعودي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المعاشات في بداية 2014 كانت قيمتها 86 مليار جنيه سنويا، بنما تصل التكلفة السنوية للمعاشات في العام المالي "2020-2021" إلى نحو 240 مليار جنيه سنويا.





وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن خاصية الاستعلام الإليكترونى عن المعاشات والعلاوات الخمسة ستكون متاحة اعتبار من يوم 24 يونيه الجارى بالرقم القومى والرقم التأمينى من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة.





ولفتت القباج، إلى أن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ستكون بنسبة 80% من قيمة العلاوة عن الأجر الأساسي.





وأهابت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ بالمواطنين الاستعلام عن أى استفسارات قبل الذهاب الى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الاليكترونى تسهيلا عليهم وكذلك تشجيع المواطنين على الدفع بالمحمول.





وأوضحت أننا سنشهد طفرة كبيرة خاصة مع استخدام خاصية "ميزة" بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الفترة الحالية شديدة الحساسية وتمر بها مصر بوباء فيروس كوفيد 19، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لرؤية جديدة.



