طلب إحاطة بشأن تزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا

أعلنت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن قيام المعامل الخاصة بتزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا لاستخدامها في بيع بلازما الدم لأصحاب الحالات الحرجة بأسعار باهظة وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما دم المتعافين.





وأضافت "عبدالحليم" في بيان، اليوم الخميس، أن إعلان نجاح التجربة وتأثيرها الإيجابي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، أثار ظاهرة جديدة وهي المتاجرة بهذا الإعلان، ووجود سماسرة تعمل على استغلال مرض المواطنين واستغلال خوف أهاليهم، مؤكدة أن هؤلاء السماسرة يستغلون المرضى ويبيعون لهم بلازما المتعافين وذلك بعد الاتفاق مع متعاف على دفع مبالغ تتعدى 10 آلاف جنيه في مقابل التبرع بالبلازما ويقوم السمسار ببيعها بمبالغ مضاعفة للأهالي.





وتابعت: لم يكتف هؤلاء اللصوص من تلك المتاجرة بل تطور الأمر وأصبح هناك نصب وتزوير في التحاليل التي تثبت تعافي المرض وجاهزيته للتبرع بالبلازما، بالاتفاق مع بعض المعامل الخاصة مقابل نسبة من الأموال،حيث يقدمون لأهل المريض هذا التحليل لإثبات أن المتعافي كان يعني من الفيروس وتم إثبات سلبية التحليل مرتين طبقا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة.





وأشارت إلى أنه وقع عدد من الضحايا من أهالي المرضى الذين يقمون بالسير وراء أي أمل في سبيل شفاء ذويهم، حيث يتم الاتفاق مع المتعافي من قبل هذا السمسار على مقابلة الاهالي والاتفاق معهم وإطلاعهم على التحاليل المزورة ويشترك عليهم أن يتم نقل البلازما بطريقته الخاصة بمساعدة أحد الأطباء الذين تعامل معهم خلال فترة مرضه.





وأردفت: ويكتشف أهالي المصابين بعد ذلك أن البلازما التي دفعوا مقابل مادي يصل إلى 30 ألف جنيه، لا تحتوي على أجسام مضادة تساعد في مقاومة الفيروس داخل الجسم ومن ثم تمثل خطورة بالغة على المريض الذي تم نقلها له، مما يشكل خطورة بالغة على حياته.



