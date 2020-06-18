طلب إحاطة بشأن تزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أعلنت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن قيام المعامل الخاصة بتزوير تحاليل التعافي من فيروس كورونا لاستخدامها في بيع بلازما الدم لأصحاب الحالات الحرجة بأسعار باهظة وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما دم المتعافين. 

وأضافت "عبدالحليم" في بيان، اليوم الخميس، أن إعلان نجاح التجربة وتأثيرها الإيجابي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، أثار ظاهرة جديدة وهي المتاجرة بهذا الإعلان، ووجود سماسرة تعمل على استغلال مرض المواطنين واستغلال خوف أهاليهم، مؤكدة أن هؤلاء السماسرة يستغلون المرضى ويبيعون لهم بلازما المتعافين وذلك بعد الاتفاق مع متعاف على دفع مبالغ تتعدى 10 آلاف جنيه في مقابل التبرع بالبلازما ويقوم السمسار ببيعها بمبالغ مضاعفة للأهالي.

وتابعت: لم يكتف هؤلاء اللصوص من تلك المتاجرة بل تطور الأمر وأصبح هناك نصب وتزوير في التحاليل التي تثبت تعافي المرض وجاهزيته للتبرع بالبلازما، بالاتفاق مع بعض المعامل الخاصة مقابل نسبة من الأموال،حيث يقدمون لأهل المريض هذا التحليل لإثبات أن المتعافي كان يعني من الفيروس وتم إثبات سلبية التحليل مرتين طبقا للشروط التي وضعتها وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه وقع عدد من الضحايا من أهالي المرضى الذين يقمون بالسير وراء أي أمل في سبيل شفاء ذويهم، حيث يتم الاتفاق مع المتعافي من قبل هذا السمسار على مقابلة الاهالي والاتفاق معهم وإطلاعهم على التحاليل المزورة ويشترك عليهم أن يتم نقل البلازما بطريقته الخاصة بمساعدة أحد الأطباء الذين تعامل معهم خلال فترة مرضه.

وأردفت: ويكتشف أهالي المصابين بعد ذلك أن البلازما التي دفعوا مقابل مادي يصل إلى 30 ألف جنيه، لا تحتوي على أجسام مضادة تساعد في مقاومة الفيروس داخل الجسم ومن ثم تمثل خطورة بالغة على المريض الذي تم نقلها له، مما يشكل خطورة بالغة على حياته.

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتصدي لمثل هذه الممارسات المجرمة شرعا وقانونا، وتغليظ عقوبة تزوير التحاليل الطبية، والتأكيد على المعامل الخاصة بعدم السماح بإجراء أي تحليل خاص بفيروس كورونا أو السماح بالتبرع بالبلازما تحت أي ظرف، وأن المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة والمعامل التابعة لها هي المنوط لها فقط إجراء التحاليل وأخذ عينة من بلازما الدم وتوقيع العقوبة على المعامل المخالفة ذلك وغلقها وتوجيه عقوبة لصاحبها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا طلب احاطة تزوير تحاليل بوابة الفجر بلازما الفجر التبرع

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 15 ساعة

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يومين

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ ساعة و 25 دقيقة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

10:39 ص

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

10:54 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟