326.3 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية في المنيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:13 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع المجلس التنفيذي للمحافظة، لتناول الجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة فى مجال تنفيذ الخطط الاستثمارية.

وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

وثمن المحافظ، الجهود التى أسفرت عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.

كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، ومؤكدًا أنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أي حالة تعد في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، مشددا على مسئولي التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وناقش المحافظ أيضا عددا من المحاور للمديريات الخدمية، والتي جاء من أهمها الانجازات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.

كما ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء.

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