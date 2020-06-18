326.3 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية في المنيا
الخميس 18/يونيو/2020 - 11:13 ص
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع المجلس التنفيذي للمحافظة، لتناول الجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة فى مجال تنفيذ الخطط الاستثمارية.
وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
وثمن المحافظ، الجهود التى أسفرت عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.
كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، ومؤكدًا أنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أي حالة تعد في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، مشددا على مسئولي التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وناقش المحافظ أيضا عددا من المحاور للمديريات الخدمية، والتي جاء من أهمها الانجازات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.
كما ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء.
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