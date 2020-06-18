تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:02 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجه جماعل لكافة المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 19.42 ليصل إلى مستوى 5024.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسراً 27.76 نقطة ليصل إلى مستوى 5449.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.68 نقطة ليصل إلى مستوى 4186.87 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسراً 5.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4128.92 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 65.4 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار كويتى عبر 3940 صفقة.


 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاعي البنوك والنفط والغاز بنسبة 0.44%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.13%.

 
وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.46%، يليه سهم شركة سينرجي القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الكويت بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.59% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.03%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 7.01%.

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