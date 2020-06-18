محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا للبدء في الدراسات الفنية لتنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال التابعة لقرية المقاتلة بالوحدة المحلية لقرية سرسنا بمركز طامية.

وذلك بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزاعة بالفيوم، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمحاسب صابر عبد اللطيف مدير فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، ومالك قطعة الارض التي سينفذ عليها المشروع.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول آليات البدء في تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال، والجهة المنوط بها إعداد الدراسات الفنية، ومدة تنفيذ المشروع، حيث أن المشروع على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، تصل إلى 300 فدان بالمرحلة المستقبلية، لافتًا الى انه سيتم تنفيذ العديد من مشروعات الري الحديث تباعًا بمختلف مراكز المحافظة وخاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد توفير الدراسات المناسبة بالمركزين.

وقال محافظ الفيوم أن مشروع الري الحديث بعزبة العسال يأتي بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الزراعة والري، وسيتم تنفيذه خلال عامين بتمويل من وزارة الري والموارد المائية، لافتًا إلى أن المشروع يعد أول مشروعات للري الحديث يتم بالتعاون بين وزارتى الزراعة والري على أرض محافظة الفيوم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن أفضل السبل للوقوف بجانب المزارعين، للارتقاء بالقطاع الزراعي كون مصر بلد زراعي في المقام الأول.

وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، على مراجعة كافة أراضى أملاك الدولة من خلال لجنة مشكلة من الزراعة وحماية الأراضى وأملاك الدولة، لحصر كافة الأراضى وطلبات التقنين وما تم البت فيه، مشددًا على سحب الأراضى من الذين لم يستكملوا الإجراءات والمتخاذلين، فضلًا عن تكثيف حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها على أراضى أملاك الدولة، ومراجعة تراخيص المزارع السمكية مع إزالة المقامة منها على أراضى أملاك دولة وغير قابلة للتقنين.

ومن جانبه، رحب مديري فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم بتمويل كافة مشروعات الري الحديث بشتى أنحاء المحافظة بعد إعداد الدراسات الفنية اللازمة.

وفي ذات السياق، أصدر محافظ الفيوم، القرار رقم 228 لسنة 2020، بتشكيل لجنة معنية بأعمال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالمحافظة للتيسير على الراغبين من العاملين بمجال الزراعة في تنفيذ شبكات الري الحديث بأراضيهم، كما أن اللجنة معنية بالجهات المنوط بها الدراسة الفنية للمشروع، ومصادر التمويل.

يترأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها رئيس قطاع بالبنك الزراعي المصري، ومدير عام التوجيه المائي، ومدير ادارة الأراضي والمياة، ومدير تنمية المشروعات الصغيرة بالجهاز.
محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)
محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)
محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)
محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)
محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)
محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدير عام كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة الا ربع

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 17 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و نصف

الدوري الإنجليزي يغازل 8 نجوم من برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يومين

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ورئيس برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية يبحثان آليات العمل المشترك (فيديو وصور)

محافظ بني سويف: تنفيذ خطة للاستفادة من أصول وموارد الدولة لتحقيق التنمية

محافظ الفيوم يكلف بحل مشكلة تسرب المياه أسفل بعض المنازل بمدينة سنورس

محافظ الفيوم باللقاء الإسبوعي لخدمة المواطنين توفير معاشات ومساعدات مالية لبعض ومسكن الاسر الأولى بالرعاية (صور)

محافظ الفيوم يبحث ومقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آليات تنفيذ المشروعات (صور)

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:39 ص

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

يوفنتوس يرفض ذبح كريستيانو رونالدو

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟