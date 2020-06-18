محافظ الفيوم يتابع أليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال (صور)
الخميس 18/يونيو/2020 - 10:14 ص
ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا للبدء في الدراسات الفنية لتنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال التابعة لقرية المقاتلة بالوحدة المحلية لقرية سرسنا بمركز طامية.
وذلك بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزاعة بالفيوم، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمحاسب صابر عبد اللطيف مدير فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، ومالك قطعة الارض التي سينفذ عليها المشروع.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول آليات البدء في تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال، والجهة المنوط بها إعداد الدراسات الفنية، ومدة تنفيذ المشروع، حيث أن المشروع على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، تصل إلى 300 فدان بالمرحلة المستقبلية، لافتًا الى انه سيتم تنفيذ العديد من مشروعات الري الحديث تباعًا بمختلف مراكز المحافظة وخاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد توفير الدراسات المناسبة بالمركزين.
وقال محافظ الفيوم أن مشروع الري الحديث بعزبة العسال يأتي بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الزراعة والري، وسيتم تنفيذه خلال عامين بتمويل من وزارة الري والموارد المائية، لافتًا إلى أن المشروع يعد أول مشروعات للري الحديث يتم بالتعاون بين وزارتى الزراعة والري على أرض محافظة الفيوم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن أفضل السبل للوقوف بجانب المزارعين، للارتقاء بالقطاع الزراعي كون مصر بلد زراعي في المقام الأول.
وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، على مراجعة كافة أراضى أملاك الدولة من خلال لجنة مشكلة من الزراعة وحماية الأراضى وأملاك الدولة، لحصر كافة الأراضى وطلبات التقنين وما تم البت فيه، مشددًا على سحب الأراضى من الذين لم يستكملوا الإجراءات والمتخاذلين، فضلًا عن تكثيف حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها على أراضى أملاك الدولة، ومراجعة تراخيص المزارع السمكية مع إزالة المقامة منها على أراضى أملاك دولة وغير قابلة للتقنين.
ومن جانبه، رحب مديري فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم بتمويل كافة مشروعات الري الحديث بشتى أنحاء المحافظة بعد إعداد الدراسات الفنية اللازمة.
وفي ذات السياق، أصدر محافظ الفيوم، القرار رقم 228 لسنة 2020، بتشكيل لجنة معنية بأعمال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالمحافظة للتيسير على الراغبين من العاملين بمجال الزراعة في تنفيذ شبكات الري الحديث بأراضيهم، كما أن اللجنة معنية بالجهات المنوط بها الدراسة الفنية للمشروع، ومصادر التمويل.
يترأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها رئيس قطاع بالبنك الزراعي المصري، ومدير عام التوجيه المائي، ومدير ادارة الأراضي والمياة، ومدير تنمية المشروعات الصغيرة بالجهاز.
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