كازاخستان تعلن إصابة رئيسها السابق بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، إصابة الرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، بعدوى الفيروس التاجي وهو في عزلة ذاتية حاليا.

 

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الكازاخستاني السابق، جاء فيه: "لسوء الحظ، أظهر أحدث اختبار لعدوى الفيروس التاجي نتيجة إيجابية. لا يوجد سبب للقلق، نور سلطان نزارباييف يواصل العمل عن بعد".

 

وقرر مجلس وزراء كازاخستان، في وقت سابق تشديد الحجر الصحي في ست مدن في البلاد. وسيتم بموجب ذلك إغلاق مراكز التسوق والترفيه، والأماكن العامة، وسيكون عمل وسائل النقل العام محدودا.

 

 وسُجل في كازاخستان وفق أحدث البيانات حتى 18 يونيو، أكثر من 15 ألف مريض بـ"كوفيد – 19"، توفي منهم 97 شخصا.

 

وقد سمحت السلطات في كازاخستان بإنهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، مما سمح للمدن والمقاطعات بالبدء في رفع إجراءات الإغلاق اعتمادًا على نجاحها في الحد من انتشار الفيروس.

                                                 

ووفقًا لمرسوم صادر عن كبير الأطباء الصحيين في كازاخستان، يُسمح للمقاطعات والمدن التي تسجل نموًا في حالاتفيروس كورونا COVID-19 التي تقل عن 7٪ يوميًا لمدة سبعة أيام متتالية بإعادة فتح الأعمال التجارية مثل تجار التجزئة الكبار ومكاتب البناء والأسواق الخارجية وصالونات التجميل وصالات الرياضة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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