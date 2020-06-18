سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:35 ص
سقوط صاروخ - أرشيفية
سقوط صاروخ - أرشيفية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بسقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عراقية، أن هناك قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط العصامة بغداد وسماع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.

 

قال مصدر أمني عراقي: إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا"، حسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".

 

وأضاف المصدر: أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية"، لافتا إلى أن هناك "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".

 

ومن جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

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