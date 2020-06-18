الأهلي ينفي طلب فايلر ضم طاهر محمد طاهر

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:01 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد جمال


ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلي فى ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق لم يطلب التعاقد مع طاهر محمد حتي الأن .

وقال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن النادي لم يتلقى أي مفاوضات رسمية من قبل النادي الأهلي من أجل شراء طاهر محمد طاهر، مهاجم ذهاب الجبل".

وأكد محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "النادي لم يتلقى مفاوضات لضم اللاعب من النادي الأهلي ومستغرب من تلك الأنباء".

وعن موافقة المقاولون بشأن بيع اللاعب، أوضح: "كل شيء بأوانه وننتظر عروض رسمية لضم اللاعب".

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