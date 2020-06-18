نجم الزمالك مطلوب في وادي دجلة





كشفت تقارير صحفية محلية عن دخول وادي دجلة في مفاوضات مع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك والمعار إلى صفوف سموحة وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقديم وادي دجلة عرضًا رسميًا لإدارة الزمالك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدمات أبو الفتوح.





وطالب جهاز الفني لكرة القدم في وادي دجلة إدارة النادي بتدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل.







