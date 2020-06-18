ما هي خطورة الاستخدام العشوائي لأدوية كورونا؟

يستمر الحديث حتى الآن عن أدوية فيروس كورونا مع استمرار التحذيرات على مدار الأيام السابقة من التوقعات بانتشار موجة ثانية من الفيروس في شهر سبتمبر المقبل، وصدرت عدة تحذيرات من منظمة الصحة العالمية عن الاستخدام العشوائي لعلاجات فيروس كورونا.

وترصد بوابة " الفجر " التفاصيل في السطور التالية:

قال الدكتور أمجد الخولي مستشار الوبائيات الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تستقبل كل ما يتعلق بأدوية فيروس كورونا والتي تأتي إليها من جميع أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، عن طريق البيانات والحقائق، ولذا لن توجد أي نصيحة قامت بها منظمة الصحة العالمية حتى الآن تجاه أي علاج لفيروس كورونا فكل الأدوية المتاحة في الساحة حاليًا في طور التجربة، لافتًا إلى أنه تحقق نتائج إيجابية لعدد منها.

من جانبه، أشار الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن التقييم يرجع إلى الطبيب في المقام الأول فالعلاج أو الدواء الذي يعطي نتائج فعالة هو للحالات التي تستدعي هذا العلاج وبالتالي لا تنصح المنظمة بعلاج محدد ولكن على العكس تحذر المنظمة دائمًا من الإستخدام العشوائي لأدوية كورونا.





- الصحة العالمية تراجع أي علاج يصدر من أي دولة:

وأشار "الخولي" إلى أن المنظمة تراجع أي علاج يصدر من أي دولة ولكن بعد مراجعتها والتأكد من أن التجربة الإكلينيكية والتجربة السريرية تمت على كافة المراحل لافتًا إلى أنه حتى الآن لم نصل إلى مرحلة نهائية لأي أدوية لعلاج كورونا.





الصحة العالمية: لابد من الإشراف الطبي على أي دواء لكورونا

وأكد مستشار الوبائيات الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة لا تقول أن هذه الأدوية خاطئة أو غير فعالة ولكن ينحصر إستخدامها في إطار التجربة ولابد من إشراف طبي يحدد أي نوع من الأدوية لأن كل دواء من الأدوية تحت التجربة له إستخداماته في أوقات محددة وأي دواء يتم إستخدامه بأي جرعة لا بد من الإشراف الطبي ويعد ضروريًا طالما لم نصل بعد إلى الوصفة النهائية والجرعات النهائية وتحديد الآثار الجانبية لكل علاج لمرض كوفيد 19.



