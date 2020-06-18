شاهد.. "السلامة والصحة المهنية": إحصائيات وخطط تفتيش للمنشآت للوقاية من كورونا

قال المهندس أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إنه يتم عمل إحصائيات وخطط تفتيشية للتغطية عن المنشآت كلها خلال العام، مشيرًا إلى أنه عند ظهور فيروس كورونا المستجد تغير أسلوب التفتيش من خلال أساليب احترازية للمنشأة من تعقيم للمنشأة نفسها والعمال وتوعيتهم بخطورة الفيروس وارتداء الكمامة بشكل صحيح واستخدام الكحوليات وغسل اليدين يشكل دورى كل نصف ساعة داخل بيئة العمل عن طريق إرشادات توزع داخل كل منشأة.





وأضاف "ربيع"، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة المركزية للصحة والسلامة المهنية بوزارة القوى العاملة تتبعها 27 إدارة عامة على مستوى الجمهورية، بجانب وجود أجهزة التفتيش وإدارتها التي تغطي التفتيش على جميع المنشآت الخاضعة للتفتيش لحماية المواطن من أى مخاطر قد يُصاب بها في بيئة العمل على مستوى الجمهورية.





واستطرد: "المفتش الذي يقوم بعملية التفتيش للمنشأة طبقًا للقانون 12 من الدستور لسنة 2014 أصبح يقوم بالتفتيش على المادة 210 الخاصة بالمخاطر البيولوجية، بحيث يتم متابعة المنشأة من أساليب تعقيم المنشأة والتطهير ولو عند ظهور حالات إيجابية يتم التصرف من جانب المنشأة بالطريقة الصحيحة لعدم إصابة عمال آخرين".





وأشار إلى أنه يتم التفتيش على صاحب العمل وكيفية التصرف فى عملية النقل وتوفير سيارات لنقل المصابين، والتفتيش على التباعد الاجتماعى بين العمال فى بيئة العمل يتم تنفيذها بالشكل الصحيح أم لا وتوفير الماسكات أو الكمامات للعمال واتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ إرشادرات وزارة الصحة من عدمه.



