محمد رمضان يكسر حاجز الـ 10 مليون مشاهدة بـ"كورنا فيروس"

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حقق كليب "كورونا فيروس"، للفنان محمد رمضان، نجاحا كبيرا منذ طرها يوم 10 يونيو الجاري، وحصدت على مشاهدات تخطت حاجز 11 مليون مشاهدة.





وتعاون محمد رمضان، مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره في أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.





يذكر أن محمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا ساحقًا على كافة النواحى، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.

