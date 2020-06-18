أحمد موسى: كل التحية للرئيس.. ومصر لم ولن تترك أبنائها (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين المحتجزين في ليبيا، سيصلون إلى أرض الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسات الدولة بالكامل، معقبا: "إحنا عندنا رجالة لا تنام الليل وتعمل من أجل هذا الوطن".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: كل التحية للرئيس السيسي، الذي يدافع عن حق كل مواطن، ومصر تمتلك رجال لا ينامون الليل، والمؤسسات تعمل دون كلل أو ملل بتكليف من الرئيس".





وأضاف موسى، أن مصر لم تتوقف عن الاتصالات مع ليبيا منذ أزمة احتجاز المصريين، وكل التحية لشعب ليبيا الشقيق الذي تدافع عنه مصر وتقف بجواره، ضد الإرهابيين وليبيا وضد أردوغان، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم ولن تنقطع من جانب مصر لإعادة المصريين المحتجزين.





واستكمل موسى، أن مصر دائمًا ما تفعل ما تقوله، وبالفعل بعد قليل يصل أبناء مصر إلى وطنهم، مؤكدًا أن مصر لم ولن تترك أبنائها مهما حدث، ودقائق قليلة سيكون أبناء مصر في وطنهم، ويتم عرض هذه اللحظات على الهواء مباشرة.





وواصل حديثه، بأن الجميع كانوا في حالة غضب شديدة، وليس من الطبيعي أن يحدث لأبناء مصر، لذلك مصر لم ولن تنسى أبنائها، وتحركت سريعًا لعودتهم لأرض الوطن، مشددًا أن جهاز المخابرات العامة المصرية لابد من توجيه الشكر له وكل من يعمل لخدمة الوطن بجهد خرافي، دون كلل أو ملل.