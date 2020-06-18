أحمد موسى: كل التحية للرئيس.. ومصر لم ولن تترك أبنائها (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:51 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين المحتجزين في ليبيا، سيصلون إلى أرض الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسات الدولة بالكامل، معقبا: "إحنا عندنا رجالة لا تنام الليل وتعمل من أجل هذا الوطن".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: كل التحية للرئيس السيسي، الذي يدافع عن حق كل مواطن، ومصر تمتلك رجال لا ينامون الليل، والمؤسسات تعمل دون كلل أو ملل بتكليف من الرئيس".

وأضاف موسى، أن مصر لم تتوقف عن الاتصالات مع ليبيا منذ أزمة احتجاز المصريين، وكل التحية لشعب ليبيا الشقيق الذي تدافع عنه مصر وتقف بجواره، ضد الإرهابيين وليبيا وضد أردوغان، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم ولن تنقطع من جانب مصر لإعادة المصريين المحتجزين.

واستكمل موسى، أن مصر دائمًا ما تفعل ما تقوله، وبالفعل بعد قليل يصل أبناء مصر إلى وطنهم، مؤكدًا أن مصر لم ولن تترك أبنائها مهما حدث، ودقائق قليلة سيكون أبناء مصر في وطنهم، ويتم عرض هذه اللحظات على الهواء مباشرة.

وواصل حديثه، بأن الجميع كانوا في حالة غضب شديدة، وليس من الطبيعي أن يحدث لأبناء مصر، لذلك مصر لم ولن تنسى أبنائها، وتحركت سريعًا لعودتهم لأرض الوطن، مشددًا أن جهاز المخابرات العامة المصرية لابد من توجيه الشكر له وكل من يعمل لخدمة الوطن بجهد خرافي، دون كلل أو ملل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".

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مصر وليبيا ليبيا تعذيب مصريين بوابة الفجر الفجر الاعتداء على مواطن

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