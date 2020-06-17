نجم الأهلي السابق يحكي كواليس رحيله عن القلعة الحمراء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
روى إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق، والجونة الحالي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، والانتقال للجونة.

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"بعد الغياب عن المباريات كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث معي بضرورة التمرين بشكل قوي، وعلى الرغم من ذلك لم أحصل على فرصتي رغم حديث الجهاز المعاون لمارتن لاسارتي".

وأضاف :"في معسكر إسبانيا عقدت جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وأبلغته بأنه في حال عدم وجود دور لي في الفريق فمن الممكن أن أرحل لدي الكثير من العروض وأنا أريد أن أشارك في المباريات فلعب المباريات هي هدفي".

وواصل :"عبد الحفيظ أكد لي بانني من العناصر المهمة، لكن الأمر تغير في وقت قليل".

عقب هذه الجلسة طلب مني عبد الحفيظ عقد جلسة في حضور وكيلي انور شلوفة وأكد لي بأن الجهاز الفني لا يرغب في وجودي".

وأشار :"ضحيت بالكثير من الأموال وبعروض مالية كبيرة حتى لا يظن البعض في الأهلي أنني أضغط عليهم".
وتابع :"تلقيت عروضا كثيرة وتلقيت اتصالات من نادر شوقي ومن الكابتن حسام غالي من نادي الجونة ووافقت مباشرة على الانتقال إلى الجونة".

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