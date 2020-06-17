محارب يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف إسلام محارب لاعب النادي الأهلي السابق والجونة الحالي عن الأسباب التي دفعته ررحيل عن النادي الأحمر.

وقال محارب في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :":لم أشارك في الكثير من المباريات مع الكابتن محمد يوسف ولم أشارك إلا في مباراتين مباراة في الدوري المحلي وأخرى في إفريقيا".

وأضاف :"نفسيتي كانت غير مهيئة بعد خسارة نهائي إفريقيا، وما حدث معي أنني لم أشارك حتى كدت أن أنسى الكرة".

وواصل :"لم أشارك مع لاسارتي لمدة 8 مباريات وبعدها شاركني في مباراة بدوري أبطال إفريقيا في مركز أخر غير مركزي داخل الملعب، بالجزائر".

وأشار :"لم أبخل بأي نقطة عرق بقميص النادي الأهلي، وجماهير النادي الأحمر تعلم ذلك".

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