رسميًا.. الأهلي يطلب التعاقد مع خليفة محمد صلاح

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطلب التعاقد رسميًا مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب للإنضمام للنادى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقام رئيس المقاولون العرب المهندس محسن صلاح والمشرف العام على الكرة محمد عادل بزيارة القلعة الحمراء اليوم ومقابلة الخطيب .





وأصدر مسؤولي الذئاب بيان جاء كالآتي:





يؤكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تقديره واحترامه للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويود النادي أن يوضح بعض الحقائق بعد زيارة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة إلى مقر الاهلي بالجزيرة.





وأكد المهندس محسن صلاح أن زيارة اليوم تأتي في إطار العلاقة الجيدة والتاريخية بين ناديي المقاولون العرب والأهلي وجاءت من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر واللوائح المرتبطة باتحاد الكرة في إطار التشاور المطلوب بين الاندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.





وقال صلاح إن المقاولون يمتلك بعض المقترحات والأفكار وكذلك الأهلي وكان من الجيد أن يتم فتح نقاش مثمر في ملفات ستفيد كرة القدم المصرية.





وأضاف رئيس المقاولون أنه تلقى على هامش الجلسة عرضا من الكابتن محمود الخطيب لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الاهلي مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على ان يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.





ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن عرض الاهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لاتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم او موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.



