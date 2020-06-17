رسميًا.. الأهلي يطلب التعاقد مع خليفة محمد صلاح

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطلب التعاقد رسميًا مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب للإنضمام للنادى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقام رئيس المقاولون العرب المهندس محسن صلاح والمشرف العام على الكرة محمد عادل بزيارة القلعة الحمراء اليوم ومقابلة الخطيب .

وأصدر مسؤولي الذئاب بيان جاء  كالآتي: 

يؤكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تقديره واحترامه للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب ويود النادي أن يوضح بعض الحقائق بعد زيارة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة إلى مقر الاهلي بالجزيرة.

وأكد المهندس محسن صلاح أن زيارة اليوم تأتي في إطار العلاقة الجيدة والتاريخية بين ناديي المقاولون العرب والأهلي وجاءت من أجل مناقشة بعض الملفات الخاصة بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر واللوائح المرتبطة باتحاد الكرة في إطار التشاور المطلوب بين الاندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع رؤساء الأندية.

وقال صلاح إن المقاولون يمتلك بعض المقترحات والأفكار وكذلك الأهلي وكان من الجيد أن يتم فتح نقاش مثمر في ملفات ستفيد كرة القدم المصرية.

وأضاف رئيس المقاولون أنه تلقى على هامش الجلسة عرضا من الكابتن محمود الخطيب لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلي لضم اللاعب وأبدى رئيس الاهلي مرونة في طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على ان يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأي النهائي خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن عرض الاهلي بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لاتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم او موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي. 

وأضاف فتحي أن مجلس إدارة النادي سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس كما سيتم تحديد طلبات النادي المادية لعرضها على الاهلي وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات في حينها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيه عودة النشاط صفقة طاهر محمد طاهر المقاولون الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر من الإنتقال للأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 11 ساعة

أول بطولة بعد الكورونا.. نابولي يقهر يوفنتوس ويتوج بطلًا لكأس إيطاليا

منذ أقل من ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. الأهلي يطلب التعاقد مع خليفة محمد صلاح

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 23 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عبدالفتاح: مفاوضات الأهلي وبرادلي مضحكة.. وهذا الثنائي الأفضل لقيادة ادارة الأحمر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

بعد الفوز الغالي على الأهلي.. مكافأة خاصة من مجلس المقاولون للاعبين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع المقاولون لضم "طاهر"

أحمد علي ينتظم في تدريبات المقاولون استعدادا للأهلي

رئيس المقاولون العرب يطمئن على بعثة الفريق بكرواتيا .. وودية أخيرة

المقاولون يكشف حقيقة توقيع نجم الفريق للأهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟