أول بطولة بعد الكورونا.. نابولي يقهر يوفنتوس ويتوج بطلًا لكأس إيطاليا

تُوج نابولي بكأس إيطاليا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوز المثير على يوفنتوس 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، في نهائي الكأس الإيطالية.





وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعد فشل الفريقي في ترجمة الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف خلال شوطي المباراة.





واحتكم الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء من دون خوض أشواط إضافية، وابتسم الحظ لنادي نابولي بعد فشل لاعبي يوفنتوس ديبالا ودانيلو في تسجيل ركلتيهما.





وحرم نابولي فريق يوفنتوس من التتويج بلقبه الرابع عشر في البطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب.





يذكر أن نابولي سبق له الفوز بكأس إيطاليا أعوام 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.



