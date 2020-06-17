إينتراخت فرانكفورت يفوز على شالكة 2-1 في مباراة مثيرة بالدوري الألماني

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في تحقيق فوز ثمين على ضيفه شالكه 2/ 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني .

 

وتقدم فرانكفورت في الدقيقة 28  عن طريق أندريه سيلفا، قبل أن يسجل زميله ديفيد ابراهام الهدف الثاني في الدقيقة 50 ، قبل أن يسجل وستون ماك كيني هدف تقليص الفارق لشالكه في الدقيقة 59.

 

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد شالكه عند 39  نقطة في المركز العاشر.

 

وشهدت المباراة تعرض كان بوزدجان لاعب شالكه للطرد، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه في الدقيقة 78.

 

وكان بايرن ميونخ ضمن الفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي و30  تاريخه، بعد أن فاز على مضيفه فيردر بريمن 1 / صفر، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة ذاتها، ليرفع صيده إلى 76  نقطة بفارق 11  نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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