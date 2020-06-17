الإمارات تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، أنها تُجري 39 ألفاً و887 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكشفت الإمارات عن تسجيل 382 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة بالمرض 43 ألفاً و364 حالة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفتت إلى تسجيل 676 حالة شفاء جديدة، وحالات الشفاء 29 ألفاً و537 حالة، والوفيات 295 حالة، والحالات التي مازالت تتلقى العلاج  13 ألفاً و532 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,339 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,363 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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