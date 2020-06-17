الإمارات تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، أنها تُجري 39 ألفاً و887 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وكشفت الإمارات عن تسجيل 382 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة بالمرض 43 ألفاً و364 حالة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".





ولفتت إلى تسجيل 676 حالة شفاء جديدة، وحالات الشفاء 29 ألفاً و537 حالة، والوفيات 295 حالة، والحالات التي مازالت تتلقى العلاج 13 ألفاً و532 حالة.



