مصر وقبرص تبحثان عودة السياحة بعد كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:04 م
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
حسام زيدان
بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع نظيره القبرصي Savvas Perdios تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية. 

وحسب بيان وزارة السياحة والآثار جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين العناني وPerdios اليوم، وهو الاتصال الذي يأتي في إطار الاتصالات التليفونية التي يجريها الوزير مع نظرائه من وزراء السياحة، وشهد الاتصال السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، 

واستعرض وزير السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة لإعادة التشغيل واستقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية وإعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية.

حيث سيتم فتح السياحة الخارجية الوافدة الي مصر اعتبارا من أوائل يوليو بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.

ومن جانبه أكد نائب الوزير للسياحة في قبرص علي عمق العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في العديد من المجلات وخاصة في مجال السياحة، وأهمية التنسيق والتعاون السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الحديث أهمية تبادل الخبرات بين البلدين للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته علي قطاع السياحة علي المستوي العالمي. 

واتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما خاصة علي المستوى الفني بين ممثلي البلدين لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين علي أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة حساسة وحرجة بالنسبة لقطاع السياحة عالميا. 

و قد وجه نائب الوزير للسياحة في قبرص الدعوة للدكتور خالد العناني لزيارة قبرص، كما حرص الدكتور خالد العناني علي توجيه الدعوة لنائب الوزير للسياحة في قبرص لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية بها.

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وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

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