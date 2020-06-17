الصحة العالمية توقف تجارب "هيدروكسي كلوروكين" على مرضى كورونا





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن وضع حد لتجارب عقار "هيدروكسي كلوروكين" على المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت الخبيرة في الصحة العالمية آنا ماريا هيناو راستريبو: إن "اختبارات العقار المذكور على نطاق واسع وفي العديد من البلدان قد تم توقيفها، بعد أن أظهرت تجارب أخرى أنه لا فائدة من هذا الدواء في علاج كورونا".





ويذكر أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فوائد "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج محتمل لفيروس كورونا أنعش الآمال بشأنه، لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود لعلاج مرض الملاريا.





وتستخدم العديد من البلدان "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المصابين بكورونا، على الرغم من عدم توفر أدلة دامغة على نجاعته.



