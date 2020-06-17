الصحة العالمية توقف تجارب "هيدروكسي كلوروكين" على مرضى كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:29 م
عقار هيدروكسي كلوروكين
عقار "هيدروكسي كلوروكين"
وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن وضع حد لتجارب عقار "هيدروكسي كلوروكين" على المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الخبيرة في الصحة العالمية آنا ماريا هيناو راستريبو: إن "اختبارات العقار المذكور على نطاق واسع وفي العديد من البلدان قد تم توقيفها، بعد أن أظهرت تجارب أخرى أنه لا فائدة من هذا الدواء في علاج كورونا".

ويذكر أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فوائد "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج محتمل لفيروس كورونا أنعش الآمال بشأنه، لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود لعلاج مرض الملاريا.

وتستخدم العديد من البلدان "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المصابين بكورونا، على الرغم من عدم توفر أدلة دامغة على نجاعته.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,335 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,361 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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