الزمالك يستقر على بيع مهاجم الفريق وبابل على الأبواب

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك الموقف النهائي للكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي، والاعتماد علي المهاجم الشاب مصطفي محمد وتواجد عمر السعيد.





وطلب كارتيرون من إدارة الزمالك ضرورة الاستغناء عن المهاجم الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار المدير الفني بسبب عدم اقتناعه بإمكانيات المهاجم الكونغولي، حيث طلب التعاقد مع مهاجم أفريقي مميز بدلا منه.





وفي المقابل اقترب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، من وضع الرتوش النهائية حول إتمام صفقة الدولي الأنجولي أري بابل، جناح ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس الأنجولي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



