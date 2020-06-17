كارثة تحكيمية في مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:28 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
محمد مرعي
رفض مايكل أوليفير حكم مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، احتساب هدف صحيح ومؤكد لصالح شيفيلد، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يحتسب الحكم هدفًا صحيحًا لصالح شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا بعد تخطت الكرة المرمي،  لكن المثير للجدل أن هناك تقنية خط المرمى بالإضافة إلى تقنية الفيديو، ورغم ذلك لم يتم احتساب الهدف!.


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شيفيلد يونايتد تريزيجيه الدوري الإنجليزي أستون فيلا

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