"ميركل" تعقد اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات لبحث كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:12 م
المستشارة الألمانية - ميركل
المستشارة الألمانية - ميركل
وكالات

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، وذلك بحضور شخصي للمشاركين لأول مرة منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" قبل ثلاثة أشهر. 

ويسعى رؤساء حكومات الولايات الألمانية إلى إرسال إشارة اتفاق مبدئي خلال المحادثات في ديوان المستشارية ببرلين حول تخفيف قيود فيروس كورونا بعد خلافات دارت حول هذا الشأن.

وستدور المحادثات بشكل رئيسي حول الاتفاق على فتح المدارس عقب العطلة الصيفية وتمديد حظر إقامة الفعاليات الكبيرة ومواصلة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والالتزام بقواعد المسافة الآمنة.

وتعتزم الولايات الألمانية فرض حظر إقامة الفعاليات الكبيرة على نحو مبدئي حتى نهاية شهر أكتوبر القادم على الأقل للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وجاء في مقترح من المقرر عرضه خلال اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع "ميركل" أن هذه القاعدة ستسري على الفعاليات، التي يتعذر فيها تتبع الاختلاط والالتزام بقواعد النظافة.

وبحسب المقترح، سيكون هناك استثناءات إذا أمكن تلبية هذه القواعد، وسوف يُتخذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال الاجتماع مع ميركل.

وسيدور الاجتماع أيضاً حول الاستمرار في تطبيق برنامج التحفيز الاقتصادي الذي اتفق عليه الائتلاف الحاكم، وتسريع توسيع الشبكات الجوالة، وتوسيع تطبيق اليوم الدراسي الكامل في المدارس الابتدائية، والعلاقات مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكان آخر اجتماع بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات بحضور الأفراد عقد في يوم 12 مارس الماضي، بينما كان آخر اجتماع بينهم عبر تقنية الفيديو في يوم 6 مايو الماضي.

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