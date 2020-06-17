تعرف على موعد انكسار الموجة الحارة ودرجة الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا

درجة حرارة اليوم ، شهد اليوم الأربعاء الموافق الـ17 من يونيو 2020 موجة شديدة الحرارة على القاهرة سجلت 93 درجة، وتساءل كثيرون عن موعد انتهاء هذه الموجة الشديدة والعودة إلى المعدلات الطبيعية لحالة الجو.





درجة الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها الصادر عبر موقعها الإلكتروني عن توقعاتها بشأن درجة الحرارة المتوقععة غدًا الخميس وحالة الطقس على جمهورية مصر العربية.





موعد انكسار الموجة الحارة





وتتوقع الأرصاد أن تشهد درجة الحرارة غدًا انخفاضًا ملحوظًا، عن التي تم تسجياه اليوم الأربعاء لى القاهرة وكافة محافظات الجمهورية، وأن يكون الطقس معتدلًا.

الأرصاد الجوية ودرجة الحرارة





وقالت الأرصاد الجوية إن طقس الخميس سيكون معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على محافظات القاهرة الكبرى، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





حالة الطقس والرياح





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية ستشهد طقسا معتدلا نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .





درجة الحرارة المتوقعة





وأضافت: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيشهدا طقسا معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.





درجة الحرارة على الصعيد





وفيما يتعلق بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدًا علىشمال الصعيد، فسيكون الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، كما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجة الحرارة المتوقعة غدًا





القاهرة 32 21





الإسكندرية 27 21





طنطا 32 21





دمنهور 30 21





مطروح 26 22





السلوم 29 21





بورسعيد 28 22





المنصورة 32 20





الإسماعيلية 34 19





السويس 34 22





العريش 29 20





شرم الشيخ 37 27





الأقصر 42 24





أسوان 42 26







