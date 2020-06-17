الأهلي يخطر لاعبيه بموعد الكشف الطبي والعودة للتدريبات
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:59 م
علي نبوي
أخطر جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالخضوع لكشف طبي يومي السبت والأحد القادمين على أن تبدأ التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.
وأبلغ فايلر المدير الفنى للفريق والمتواجد حاليا فى سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته جهازه المعاون بإقامة التدريبات فى تمام الساعة الخامسة مساء بشكل يومي.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.
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عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم، الأربعاء، مع مدربي النشاط الرياضي بصالة الأمير عبدالله الفيصل، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي.
وشهدت الفترة السابقة ترتيبًا من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًّا، وكذلك الفرق الرياضية، من خلال دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها من خلال اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد شوقي.
وقال الكابتن محمود الخطيب، خلاله اجتماعه بمدربي النشاط الرياضي، إن قرار عودة النشاط مهم للغاية وتستحق الدولة عليه التحية والتقدير في هذه الظروف الصعبة، خاصة أن الرياضة لها دور كبير في المساهمة مع مؤسسات الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
وأضاف :"مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الكاملة، التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، بجانب تصور الإدارة التنفيذية والنشاط الرياضي بالنادي، وكل مدرب عليه دور كبير في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات".
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