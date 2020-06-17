الأهلي يخطر لاعبيه بموعد الكشف الطبي والعودة للتدريبات





أخطر جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالخضوع لكشف طبي يومي السبت والأحد القادمين على أن تبدأ التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.





وأبلغ فايلر المدير الفنى للفريق والمتواجد حاليا فى سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته جهازه المعاون بإقامة التدريبات فى تمام الساعة الخامسة مساء بشكل يومي.





وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.





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