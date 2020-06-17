رسميا.. Bose تغلق القسم الخاص بتطوير تقنية الواقع المعزز

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:29 م
نظارة Bose
نظارة Bose
أعلنت شركة Bose الأمريكية، رسميًا، عن إغلاق قطاع تطوير نظارات وتقنية الواقع المعزز في الشركة، حيث أكدت Bose على أن تقنية الواقع المعزز لم ترقى لتوقعات الشركة.

ولم تقدم Bose الكثير من التقنيات في برنامجها الخاص بتطوير الواقع المعزز، إلا أن Bose إتخذت قرار بإنهاء البرنامج بعد فترة قصيرة، وذلك بعد مغادرة مجموعة من أهم أعضاء فريق برنامج تطوير تقنية AR، بجانب توقف الجهات الخارجية عن دعم عملية تطوير التقنية.

ولقد أشار متحدث من شركة Bose على أن برنامج AR نجح في تطوير منتجات يمكن أن تستخدم في مهام محددة فقط، إلا أن هذه التقنية لا تدعم الإستخدام اليوم في نطاق واسع، حيث إستهدفت شركة Bose في البداية تطوير نظارة Frames الذكية للواقع المعزز التي تدعم التنقل، مع صوت موضعي، ودعم المستخدم بتعليمات اللياقة البدنية، إلا أن تقنية الشركة لم ترقى للتوقعات.

من جانب أخر، تأثرت تقنية Bose للواقع المعزز بالمشاكل المالية التي تواجه الشركة في الفترة الأخيرة، والتي بدأت قبل أزمة COVID-19، ومن ثم دفعت الشركة إلى قرار إغلاق العديد من متاجر الشركة للبيع بالتجزئة، كما تأثرت الشركة أيضاً بمغادرة الرئيس التنفيذي للشركة في 2020.

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