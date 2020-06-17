وزراء السياحة العرب يقررون رفع قيود السفر بحذر

أصدر المجلس الوزاري العربي للسياحة، اليوم الأربعاء، قرارا باتخاذ خطوات جادة لرفع قيود السفر، ولكن على مراحل متعددة مع الالتزام بكافة الاحتياطات.





وأكد المجلس على أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر بدون إلحاق الأذى بالأفراد.





وترأس الاجتماع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة عبر الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت اليوم حول جائحة فيروس كورونا؛ حيث تم التأكيد على توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح وتشجيع السياحة الداخلية في الدول العربية، والعمل على استقطاب السياح الدوليين حال انتهاء أزمة تفشي الفيروس باعتبارها جزءًا من خطط تعافي اقتصادات الدول العربية.





وأوضح المجلس أهمية استخدام التقنيات الحديثة في البرامج التدريبية للعاملين في القطاع السياحي وفي خلق الوظائف خاصة القطاعات الأكثر تضررًا مثل صناعة الطيران ومساعدة شركات قطاع السياحة.