الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق





أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ، مساء اليوم الأربعاء، عن استنكارها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق.





وقالت وزارة الخارجية: إن "التدخلات الإيرانية والتركية في مناطق بشمال العراق، تشكل انتهاكاً لسيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء"، مؤكدة على أن "هذا الموقف يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية".





كما أكدت على حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام.





وفي وقت سابق من اليوم، تواطأت إيران مع تركيا وقصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد.





وذكرت تقارير إخبارية: أن إيران قصفت قرية "آلانه" التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس الثلاثاء.





كما ذكرت شبكة "رووداو الإعلامية" الكردية العراقية أن "القصف الإيراني تزامن مع قصف جوي تركي في القرية".





وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت فجر اليوم، عن انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة هفتانين شمالي العراق، بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.





وأفادت وسائل إعلام تركية بأن "القوات الخاصة التركية بدأت دخول مواقع حزب العمال الكردستاني، عقب تمهيد بقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ لأكثر من 150 هدفا شمالي العراق".





وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد استدعت يوم أمس الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق فجر الإثنين.



