"محلية البرلمان": تنظيم ساحات انتظار السيارات ينهي عمليات البلطجة (فيديو)

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، ينهي بلطجة السايس، موضحًا أنه بعد مراجعة مجلس الدولة نظام قانون انتظار السيارات، صدق تصديقًا نهائيًا على هذا المشروع.





وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد قانون السايس، والدولة لن تقنن عمل المشروع البلطجة الذي يقوم بها السايس، موضحا أن الدولة لا تقنن هذا النشاط وإنما تقنن نشاط يليق بها، وفقًا لنصوص رشيقة تعتمد على اللامركزية تحدده الحكومة المركزية، وتطلق يد السلطة المحلية في تقدير ما تراه مناسبًا، بغرض إنهاء مظاهر البلطجة وعمل غير مشروع.





وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هناك أشخاص يرغبون في العمل بشكل منظم وبالتالي المشروع سيتم العمل فيه بنظام مقنن.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تشريع تنظيم ساحات انتظار السيارات هدفه خدمة المواطن، مضيفًا أن ذلك سيتم تحديده وفقًا للجنة تشكل في كل محافظة بمعايير وضوابط، وينظم هذا المشروع الشوارع الرئيسية والفرعية وغيرها، وبذلك سينظم ساحات انتظار السيارات الذي سينهي عمليات البلطجة التي يشهدها الشارع من خلال السايس.



