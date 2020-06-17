البابا تواضروس يرسل ملابس واقية للأطقم الطبية بالإسكندرية



وقام القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية ومعه القس لوقا عبد المسيح المسؤول عن الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالإسكندرية بتسليم الملابس الواقية إلى اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ومعه الدكتورة چاكلين عازر نائبة المحافظ.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، الأعداد الخاصة بفيروس كورونا التاجي المستجد «كوفيد-19»، سواء الإصابات أو الوفيات أو المتعافين.



وقالت وزارة الصحة، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19» في مصر، اليوم الثلاثاء، بلغ 1567إصابة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة.



كما أعلنت وزارة الصحة عن 94 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1766 وفاة.



كما أشارت وزارة الصحة إلى خروج اليوم 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا «كوفيد-19» إلى 12730.



بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.



وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.



وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددا من الملابس الواقية التي يستخدمها الأطقم الطبية بالمستشفيات الموجودة في محافظة الأسكندرية تقديرًا للدور العظيم الذي يقوم به كل فرد منهم.