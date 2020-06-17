مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

علقت 3 مصادر مسؤولة على ما بثته إحدى المواقع الإخوانية، بسماع دوي انفجار بمدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأربعاء، حيث نفي مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورود أي بلاغات بوقوع إنفجار أو حرائق بمدينة 6 أكتوبر حتي الآن، مشيرا إلى أنه تم إرسال خبراء المفرقعات ودورية أمنية لتمشيط المنطقة، ولم يعثر على أي آثار لتفجيرات بالمنطقة.





فيما أكد مصدر أمني مسؤول بقطاع أكتوبر، أنه لم يورد لهم أي بلاغات أو استغاثة بوقوع إنفجار في المنطقة المشار إليها، قائلا "لو حصل أي إنفجار أو حريق شرطة النجدة كانت هتتلقي بلاغا"، مرجحا احتمالية صدرو صوت الإنفجار المشار إليه، إثر تدريبات القوات المسلحة بدهشور.





مصدر أمني ثالث بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أفاد بعدم ورود أي بلاغات بوقوع أي حوادث مرورية أو انفجارات بمدينة 6 أكتوبر.





وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك منشورا يفيد بسماع دوي انفجار بمدينة 6 أكتوبر.





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"ابنته اتفقت مع خطيبها وصاحبه على سرقته".. نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات سرقة 500 ألف جنيه ونصف كيلو ذهب من منزل بكرداسة عقب تقيد نجلته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا لمـأمور مركز شرطة كرداسة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بأنه حال عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه إكتشف تقييد كريمته بغرفه نومها وسرقه خزينه بداخلها مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام، جهاز "دي في أر" الخاص بالكاميرات، من داخل إحدى غرف الشقه سكنه.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة وسؤال ابنته قررت بقيام شخصان ملثمان بالدلوف للمنزل وتقييدها داخل غرفتها أثناء قيام والدها بإخماد الحريق المشار إليه.



