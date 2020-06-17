في يونيو.. تعرف على أرخص 5 سيارات صينية موديل 2020 متاحة في مصر

عادةً يبحث الكثير من عملاء سوق السيارات المحلي المقبلين على الشراء، عن السيارات أرخص السيارات الجديدة، والتي ينتمي أبرزها للعلامات التجارية الصينية.





وحازت العلامات الصينية خلال السنوات الأخيرة على حصة سوقية لا يستهان بها من السوق المصري، ذلك بعد نجاحها في تقديم طرازات متنوعة قادرة على مخاطبة أذواق مختلفة، وبجودة مقبولة تتناسب مع الإمكانيات المادية لشريحة كبيرة من المصريين.





الإقبال المتزايد من قبل العملاء المصرييين على العلامات التجارية الصينية، دفع شركات إلى ضخ مزيد من الاستثمارات من خلال إدخال علامات صينية جديدة للسوق، وطرح أحدث الطرازات أولًا بأول.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام من خلال السطور التالية التعرف على أرخص 5 سيارات صينية موديل 2020 متاحة في مصر:





زوتي Z100

تعد زوتي Z100 الصينية أرخص سيارة جديدة في السوق المصري على الإطلاق، وتقدم Z100 التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





يبلغ السعر الرسمي للسيارة 121.000 جنيه.





بي واي دي F3

تتوفر بي واي دي F3 موديل 2020 المجمعة محليًا لعملاء السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 168.000 جنيه.





تعتمد سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2020 على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





شيري أريزو 5

تقدم شيري أريزو 5 موديل 2020 بأسعار رسمية تبدأ من 169.000 جنيه.





تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





إم جي 5

تتوفر إم جي 5 موديل 2020 بسعر رسمي يبدأ من 209.990 جنيه للفئة Classic القياسية.





سيارة إم جي متاحة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود.





شيري تيجو 3

توفر مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر السيارة تيجو 3 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئة واحدة من التجهيزات.





يبلغ السعر الرسمي للسيارة موديل 2020 نحو 239.000 جنيه.





تعتمد السيارة على محرك يتكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان ويعمل بنظام الجر الأمامي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.