عاجل.. شفاء أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا

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خضعت أسرة أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإجراء تحاليل ومسحة ثالثة، بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأثبتت المسلحة الثالثة، تعافي أسرة اللاعب بشكل تام من إصابة فيروس كورونا المستجد، وعودتهم لحياتهم الطبيعية بعد فترة عزل دامت لأكثر من 14 يوم.



وكانت زوجة اللاعب، أكدت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوقت سابق، تعرضها هي وبناتها للإصابة بالفيروس، مطالبة بالدعاء لهم.



وتأكد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي، بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية عقده وعدم تجديده، والانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.



وكان فتحي عبدالمنعم والد أحمد فتحي لاعب الفريق، كشف في وقت سابق عن أخر تطورات الحالية الصحية لنجله وأسرته بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأكد فتحي في تصريحات إعلامية : "الحمد لله، الحالة مستقرة للأسرة، أحمد فتحي حاليًا يقوم بدور الطبيب ويقوم بمراعاة أسرته أثناء فترة العزل المنزلي".



وتابع "كان هناك ارتفاع في درجة حرارة الطفلة الصغيرة فاطيمة، تم اجراء التحاليل اللازمة والفحوصات، وثبتت إيجابية مسحة خديجة وفاطيمة ووالدتهم، تم التواصل مع الأطباء لتلقي التعليمات اللازمة".